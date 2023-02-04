Сегодня, 18:25
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.
В текущем сезоне Миранчук провел 14 матчей за «Торино» в серии А, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.
«Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 27 очков. В матче 21-го тура серии А команда Миранчука встретится с «Удинезе». Игра пройдет 5 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования