Фабио Капелло: «Миранчук — умный футболист. Он управляет действиями команды»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

В текущем сезоне Миранчук провел 14 матчей за «Торино» в серии А, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

«Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 27 очков. В матче 21-го тура серии А команда Миранчука встретится с «Удинезе». Игра пройдет 5 февраля.