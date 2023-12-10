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Италия

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Гасперини: «Мне жаль, что Миранчука и Муриэля освистали. В следующий раз подумают дважды»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свист болельщиков в адрес Алексея Миранчука в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:2).

«Мне жаль, что в сторону Миранчука и Муриэля раздалось освистывание. В следующий раз кто-нибудь подумает дважды, прежде чем освистать Луиса. Он забил отличный гол, иногда он делает это на тренировках, а сегодня показал и в матче. Лукман не может всегда играть так, как сегодня вечером. Если бы он это делал, то был бы монстром. Он проводит отличный сезон, но у него есть перерывы», — приводит слова Гасперини DAZN.

Голевая передача Алексея Миранчука (слева) помогла &laquo;Аталанте&raquo; обыграть &laquo;Милан&raquo; (3:2). Миранчук перевернул игру с «Миланом»: заработал удаление и отдал пас на победный гол в самой концовке

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте. В концовке встречи Муриэль забил гол с передачи россиянина и принес команде победу.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.

Алексей Миранчук
Луис Муриэль
ФК Аталанта
ФК Милан
Джан Пьеро Гасперини
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