Гасперини похвалил Миранчука после матча с «Ромой»: «Он в невероятной форме и лучше всех проявил себя в атаке»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Миранчук находится в невероятной форме. Сегодня я выпустил его, он провел полный матч и был лучшим в атаке», — приводит слова Гасперини TuttoAtalanta.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.