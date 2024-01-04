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Италия

Сегодня, 17:10

Каррера заявил, что Миранчук станет лидером «Аталанты»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1).

3 января российский хавбек в матче с «Сассуоло» провел на поле 87 минут, забил гол, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

«Вчера я был на стадионе и увидел отличное выступление Алексея Миранчука. Возможно, лучшее с тех пор, как россиянин присоединился к «Аталанте». Я думаю, если он получит возможность играть больше, он станет важным игроком команды Гасперини. У Миранчука есть качество, и он вчера это продемонстрировал. Для меня Алексей станет лидером этой команды», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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