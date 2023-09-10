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Италия

Сегодня, 17:51

Колосков: «У Миранчука европейская карьера не задалась»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Не знаю, какие действия надо предпринять Миранчуку, чтобы заиграть в «Аталанте». У него уже было достаточно времени, чтобы проявить себя и доказать тренеру свою состоятельность. В «Торино» Миранчук выглядел неплохо в прошлом сезоне, но если смотреть в совокупности, то европейская карьера у него не задалась», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Ранее стало известно, что 27-летний россиянин был включен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

На данный момент «Аталанта» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 6 очков за 3 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-u-miranchuka-evropejskaya-kar-era-ne-zadalas/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Вячеслав Колосков
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