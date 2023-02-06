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Италия

Сегодня, 13:36

Чинквини: «Миранчук пока не готов к переходу в топ-клуб»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Миранчук провел очень хороший матч против «Удинезе». Будущее Алексея? Он отличный игрок, но я не уверен, готов ли он к выступлениям в итальянских топ-клубах, таких как «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Интер». Проблема в том, что на поле он и не полузащитник, и не нападающий. Не очень понятна его позиция.

Как по мне, пока он не готов к переходу в топ-клуб. Но у него есть шанс улучшить свою игру во второй половине чемпионата и тогда он сможет рассчитывать на переход в «Лацио» или «Рому», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) 27-летний полузащитник провел на поле 87 минут. Всего в текущем сезоне чемпионата Италии он принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-poka-miranchuk-ne-gotov-k-perehodu-v-top-klub/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Оресте Чинквини
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