Чинквини: «Миранчук пока не готов к переходу в топ-клуб»

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Миранчук провел очень хороший матч против «Удинезе». Будущее Алексея? Он отличный игрок, но я не уверен, готов ли он к выступлениям в итальянских топ-клубах, таких как «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Интер». Проблема в том, что на поле он и не полузащитник, и не нападающий. Не очень понятна его позиция.

Как по мне, пока он не готов к переходу в топ-клуб. Но у него есть шанс улучшить свою игру во второй половине чемпионата и тогда он сможет рассчитывать на переход в «Лацио» или «Рому», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В матче 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) 27-летний полузащитник провел на поле 87 минут. Всего в текущем сезоне чемпионата Италии он принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.