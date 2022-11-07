В Италии сняли с защитника «Аталанты» обвинения в употреблении допинга

Национальный антидопинговый трибунал Италии снял с защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино обвинения в употреблении допинга, сообщает сайт клуба.

«Я очень счастлив! Я верил в справедливость, и теперь я просто думаю о том, чтобы вернуться к работе с моими товарищами по команде», — сказал 32-летний аргентинец.

26 июля стало известно, что антидопинговое агентство Италии обнаружило у Паломино анаболический стероид нандролон. Футболист был временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты».

В прошлом сезоне защитник провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.