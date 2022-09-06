Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

6 сентября, 18:13

Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает Fanatik.

Интерес к 35-летнему футболисту, потерявшему место в старте «старой синьоры», проявляет «Галатасарай».

При этом переход видится маловероятным, поскольку трансферное окно в Италии уже закрылось, и «Ювентус» не сможет подписать игрока на замену Бонуччи.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел всего два матча.

Контракт Бонуччи с клубом рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Леонардо Бонуччи
ФК Галатасарай
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Погба собирался отложить операцию, но врачи «Ювентуса» смогли его переубедить

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Залевски до 2027 года