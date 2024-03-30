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Италия

30 марта, 16:40

Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Наполи» — «Аталанта» (0:3). Алексей Миранчук открывает счет.
Фото Reuters
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Алексей обеспечил бергамаскам важнейшую победу в Неаполе.
Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 14:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:3
Аталанта

За полтора сезона Алексей Миранчук и Хвича Кварацхелия пересеклись на поле всего один раз — в октябре 2022-го, когда начинавший свой путь за скудетто «Наполи» уверенно разобрался с «Торино» в Неаполе (3:1) и грузинский вингер забил один из мячей. Россиянин тогда отыграл 68 минут. Ответную же встречу в Турине Миранчук уже пропускал. Без него гранатовые были унижены и растоптаны (0:4), а Хвича снова принял активное участие в этом процессе, реализовав пенальти и ассистировав партнеру.

Что до игры «Аталанты» и «Наполи» в первом круге, то у Алексея тогда был статус почти безнадежного запасного. Соответственно, за домашним поражением бергамасков (1:2) и еще одним голом Квары он наблюдал со скамейки. Сейчас же для возможной дуэли двух бывших одноклубников по «Локомотиву» настал едва ли не идеальный момент. Миранчук превратился в важную фигуру, а Хвича перед историческим прорывом сборной Грузии на чемпионат Европы набрал отличную форму. С Франческо Кальцоной на тренерской скамейке он выдал отрезок из трех матчей с четырьмя забитыми мячами.

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Увы, для чистоты эксперимента в субботу не хватило получившего травму Хвичи. Появление же в старте Миранчука выглядело неизбежным даже с учетом возможной ротации в преддверии первого полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной». В Неаполь бергамаски приехали без получившего повреждение Де Кетеларе, плюс имевший проблемы со здоровьем Копмайнерс начал игру в запасе. Без этого ярко играющего зимой тандема линию атаки вместе с россиянином составили Скамакка и Пашалич.

Вроде бы не самое привычное сочетание — а как все работало! Уже к перерыву проигравшая неаполитанцам четыре матча подряд «Аталанта» забила дважды. В первом случае Скамакка выиграл верховую борьбу, Пашалич причудливым движением пустил мяч вдоль ворот, а на ленточке Миранчук опередил зазевавшегося Жуана Жезуса. Во втором голевом эпизоде Скамакка навязал борьбу защитнику перед штрафной и, получив обратный пас от Миранчука, попал в нижний угол. И это еще Пашалич не реализовал чистый выход один на один после тончайшего заброса российского легионера за спины защитникам!

Сидевшему на трибуне вместе с супругой Кварацхелии оставалось только грустить от бессилия. С ним «Наполи» точно создал бы больше, чем остановленный Меретом выход к воротам Осимхена с последующим добиванием и спасением страховавшего вратаря Де Рона. Но точно «Наполи» заиграл острее с выходом Зелиньски, который летом уйдет в «Интер» и после отказа продлевать контракт перестал быть незаменимой фигурой. Как раз поляк выстрелил с лета в штангу, и в той же атаке Карнесекки перевел мяч в стойку после второй попытки в исполнении Лоботки. Да и Осимхен несколько раз серьезно напрягал вратаря, вырываясь из-под цепкой опеки Хина.

Впрочем, перечень острых атак «Наполи» не говорит о том, что «Аталанту» прижали к воротам. Напротив, бергамаски — пусть и не так настойчиво, как в первом тайме — продолжали искать счастья у чужих ворот. А Миранчук, которого Джан Пьеро Гасперини и не думал убирать с поля, сменив остальных игроков атаки, оставался важнейшей фигурой. Алексей и сам заставил Мерета потрудиться коварным ударом из-за штрафной, и переадресовал мяч выдавшему крутое соло и едва не забившему Лукману.

А добил еще не проигрывавший в чемпионате после второй смены тренера «Наполи» все же появившийся на поле Копмайнерс. «Аталанта» не только эффектно прервала серию из четырех матчей без побед (=2-2), но и нокаутировала своего преследователя. Выдавший очередную (привыкаем к этому слову) крутую игру Миранчук был локомотивом данного процесса. А так как у бергамасков есть игра в запасе — борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжается. Теперь нужно переключиться на кубковый турнир, который Гасперини называет главным в этом сезоне. Матч с «Фиорентиной» уже в среду.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
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