Миранчуку нужно бежать из «Аталанты», Хвиче — смотреть за пределы Италии

Георгий Кудинов — о перспективах Черышева, Кварацхелии, Миранчука и Сазонова.

Хвича Кварацхелия

Концовка прошлого сезона и старт нынешнего у новой звезды серии А не заладились. Но прямо сейчас Кварацхелия — настоящий лидер «Наполи». Итальянские СМИ часто признают его лучшим игроком матчей, а болельщики надеются, что грузинский талант будет играть в Неаполе как можно дольше.

Честно говоря, поверить в подобное сложно. Нет, нынешний сезон Квара наверняка закончит в «Наполи», а вот дальше... Если Хвича и второй сезон серии А проведет так же ярко (ну или почти), как и дебютный, ему самое время начинать смотреть за пределы Италии.

Невероятный скудетто в составе «Наполи» Хвича уже выиграл, а объективно рассчитывать на что-то большее в условиях Неаполя, где титулы добываются очень редко, вряд ли придется. Чтобы расти дальше и замахиваться на новые достижения, Кваре придется менять город и страну.

Вряд ли «Наполи» захочет продавать грузинскую звездочку внутри Италии (да и не факт, что у местных клубов найдутся деньги на Хвичу), так что Кваре прямая дорога в Англию, Испанию или «Баварию» с «ПСЖ».

Саба Сазонов. Фото Global Look Press

Саба Сазонов

Экс-защитник московского «Динамо» попал в команду, которую на старте сезона лихорадит. Если бы «Торино» под руководством эмоционального Ивана Юрича не выиграл в последнем туре у «Лечче», то разговоры об отставке тренера зазвучали бы еще громче. Сам он хорошо отзывается о Сазонове, но дает понять, что тому объективно нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям серии А. Очевидно, что у «Торино» такое время есть, благо клуб брал футболиста на перспективу, а не рассчитывал на него с ходу как на игрока стартового состава.

Между тем из-за серьезной травмы голландца Схурса у Сабы появляется дополнительный шанс получать больше игровой практики, хотя в игре с «Лечче» грузинский защитник на поле не появился. На фоне провального выхода футболиста в матче против «Интера» Юрич поберег парня в этой игре и планирует подпускать его к составу более плавно.

Алексей Миранчук

С Миранчуком все четко и понятно. Чем дольше он будет находиться в «Аталанте» при Гасперини, тем больше времени он потеряет. То, что можно было получить полезного в Бергамо, Алексей давно выучил, а ничего нового он в роли вечного запасного не приобретет. Ему надо уходить или даже бежать оттуда как можно быстрее.

Накануне недавнего матча с «Лечче» главный тренер «Торино» Юрич устроил вселенский плач на тему Миранчука: мол, какого же парня нам не хватает! И ведь он прав: Влашич в этом сезоне выглядит слабо, да еще получил травму, а Радонич, похоже, опять нарушает режим и выпал из состава. В этой ситуации Миранчук точно бы пригодился «Торино», и остается только сожалеть, что его там сейчас нет.

Денис Черышев. Фото ФК «Венеция»

Денис Черышев

С положением Черышева тоже все ясно. «Венеция» не смогла найти ему новую команду в прошедшее межсезонье, так что Денис остался дорабатывать свой солидный контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона. На текущий момент Паоло Ваноли видит Черышева глубоким запасным и почти не выпускает его на поле.

Между тем сама «Венеция» стартовала весьма удачно. После свежей победы над «Пизой» команда экс-тренера «Спартака» делит второе-третье места в турнирной таблице серии В. По итогам сезона-2023/24 руководство «Венеции» планирует выйти в серию А, что не является утопией по состоянию на сегодняшний день. Ну а Черышева, скорее всего, ближайшим летом ждет прощание с Венецией. Если, конечно, он что-то не изменит чудесным способом по ходу сезона.