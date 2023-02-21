Без Миранчука «Торино» был бы совсем унылым. Пас русского легионера спас от позора в игре с аутсайдером

Благодаря Алексею туринцы избежать сенсационного поражения.

Чем ближе финиш перевалившего за экватор сезона — тем больше разговоров будет о будущем Алексея Миранчука. Пока переговоров между представителями «Торино» и «Аталанты» по выкупу российского легионера нет. Как рассказал «СЭ» спортивный директор бергамасков Тони Д'Амико, все зависит от туринского клуба. А там не торопятся — и ориентируются на весну.

Не исключено, что это связано с позицией Ивана Юрича, инициировавшего приглашение полузащитника и стабильно доверяющего Миранчуку место в стартовом составе. Хорватский специалист хочет видеть перспективы развития клуба и усиления команды, и, возможно, его пожелания будут исполнены в случае выхода гранатовых в еврокубки.

Но с ними пока все туманно. Кубковая эпопея «Торино» оборвалась в четвертьфинале, выбить кого-то из первой шестерки в серии А нереально, и кроме обходного пути вариантов не осталось. Единственный шанс — финишировать на седьмой месте и верить, что кубок второй год подряд достанется проходящему в Лигу чемпионов «Интеру». То есть приходится рассчитывать, что миланцы в полуфинале пройдут «Ювентус», а самим — выигрывать у земляков борьбу за седьмую строчку.

И это более чем актуальная тема в свете предстоящего в следующий вторник туринского дерби. Тем более что «Старая синьора» пришла в себя после свалившихся на клуб санкций и, выдав серию из трех побед, поднялась на ту самую седьмую позицию. Соответственно, оказавшемуся в роли догоняющей стороны «Торино» требовалось отвечать в игре с «Кремонезе». Беспросветным аутсайдером, у которого до сих пор нет ни одной победы в чемпионате.

Зато есть место в кубковом полуфинале и скальпы поверженных на этом пути «Наполи» и «Ромы». Там кремонцы оправдывают одно из своих прозвищ — «Тигры», а значит и в чемпионате рано или поздно способны выстрелить. Но в любом случае гранатовым нужно было думать о собственной игре и том, как компенсировать потерю получившего мышечное повреждение Влашича.

По позиции хорвата сменил Карамо, а по сути повысилась роль Миранчука. И наш легионер оправдывал ожидания. Сначала его тонкий проникающий пас обернулся чистым выходом один на один Санабрии, пробившего во вратаря. В другой атаке — и снова после передачи россиянина — парагваец хотел решить все сам и уперся в защитников, не заметив находившегося в центре штрафной Алексея. Фактически все перспективные атаки хозяев до перерыва проходили с активным участием российского полузащитника.

Единственное исключение — угловой, после которого мяч отскочил к Схюрсу, тот переадресовал ему Иличу, которого сбили с ног в штрафной. Так Санабрия наконец открыл счет, реализовав пенальти. Однако у логичного успеха, как и у медали, было две стороны. С одной, «Торино» подучил преимущество. С другой — «Кремонезе» обязан был активизироваться, что вылилось в переход на схему с тремя нападающими.

Само по себе это ничего не гарантировало, однако давление на хозяев усилилось, и огромное желание отыграться принесло результат. На 180 градусов после этого игра не развернулась, но ее характер прилично изменился. Не в пользу гранатовых, в чьих действиях стало много эмоций, порожденного ими сумбура и попыток решать отдельные эпизоды за счет индивидуальных действий.

Миранчук в таком футболе немного потерялся и, оставшись без мяча, уже не дирижировал игрой, как в первые 45 минут. В итоге Алексей стал одним из виновников второго гола гостей, проиграв борьбу на подборе, когда требовалось разрядить ситуацию, ничего не придумывая. Этим нужно было заниматься у противоположных ворот, и когда туринцы наконец-то вспомнили, что футбол — умная игра, а не только бег и борьба, все сразу встало на свои места. Не знаешь, что делать — отдай мяч Миранчуку. Эта простая и эффективная формула помогла избежать позора в концовке, когда «Торино» побежал отыгрываться. Российский полузащитник классно решил важный эпизод, за счет хладнокровия и интеллекта организовав гол Синго.

А мог и еще один, закрутив мяч на голову Санабрии, чей удар с огромным трудом остановил вратарь. В общем, концовка игры для «Торино» получилась позитивной. Но лишь по содержанию — не по результату. 2:2 с аутсайдером серии А — в дерби таких перепадов «Ювентус» не простит.