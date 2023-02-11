«Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса

Туринская команда не смогла в третий раз в сезоне обыграть действующего чемпиона Италии — 0:1.

У «Милана» в этом сезоне много кошмаров, но «Торино» — один из самых главных. В октябре гранатовые обыграли чемпиона на своем поле, а победным оказался мяч, который с передачи Влашича забил Алексей Миранчук (2:1). Продолжение последовало в кубковом турнире уже на «Сан-Сиро». Тогда туринцы казались обреченными, но, отыграв в меньшинстве почти час, организовали взятие ворот в овертайме (1:0).

После такого как-то странно бояться кризисных «россонери», которые с учетом всех турниров не знали побед на протяжении семи матчей и проиграли четыре раза подряд. Хотя главный тренер туринцев Иван Юрич в своих комментариях накануне был предельно аккуратен, заметив: «Такие команды как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис: он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово».

В пятничной встрече, казалось, миланцы готовы обрушить на ворота Вани Милинковича-Савича шквал атак. Только первым выпадом Эрнандеса так и не состоявшийся стартовый штурм и ограничился. «Торино» на фоне хозяев смотрелся активнее, интереснее и по спортивному злее. Даже дебютировавший в серии А 18-летний литовский полузащитник Гинейтис совсем не терялся, хотя и нарвался на быструю желтую карточку. Но в целом его действия укладывались в агрессивную стратегию гостей.

Тео Эрнандес. Фото AFP

Именно прессинг и отбор Бонджорно помогли Миранчуку впервые оказаться в центре внимания, однако, получив время и пространство, он из-за штрафной пробил выше ворот. Но даже если бы удар пришелся в створ, Тэтэрушану ситуацию контролировал. Не то, что в ситуации, когда румына едва не удивил ударом в ближний угол Санабрия. Про «Милан» же к перерыву и вспомнить было нечего.

В своем даже не идеальном, а просто нормально состоянии, эта команда могла бы переломить ситуацию за счет очевидного преимущества в индивидуальном мастерстве. Здесь же Тонали выглядел обычным трудягой, Жиру оставался на голодном пайке, а раз за разом утыкавшийся в защитников Рафаэл Леау каждым своим движением объяснял, почему Стефано Пиоли в последнее время редко включал одного из героев чемпионского сезона в стартовый состав.

Главный тренер «Милана», кстати, вновь выбрал схему с тремя центральными защитниками. Учитывая, что так же играют «Интер» с «Торино», это можно расценивать как подстройку под соперника. Или даже как репетицию противостояния с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Только там нужен будет футбол совсем другого уровня, и во второй половине хозяева наконец-то стали просыпаться. Жиру сначала организовал выход на цель для Леау, а потом сам бил из центра штрафной, но в обоих эпизодах блестяще сыграл Милинкович-Савич.

Это, впрочем, не говорило о том, что «Милан» захватил инициативу. Напротив, игра шла на встречных курсах, и Миранчук играл важную роль в развитии атак гранатовых. На исходе часа игры Алексей ускорился на левом фланге, резким финтом убрал висевшего у наго на плечах оппонента и, развернувшись, выдал перевод на врывавшегося в свободную зону Войводу. Увы, завершающий удар серба никак не соответствовал проделанной россиянином работе.

Ну нельзя так распоряжаться моментами, когда твой соперник — «Милан»! Проблемный, кризисный, унылый — как ни назови, а полностью безнадежным он все равно не будет. И раз моменты, с которыми у «россонери» в последнее время наблюдались проблемы, стали появляться, их количество даже по теории вероятности должно было трансформироваться в качество. В итоге Эрнандес вспомнил, как классно он может подавать с фланга, а Жиру — как здорово он выглядит в верховых единоборствах.

Леау тоже стал напоминать себя прежнего, получив долгожданное пространство, и создал убойный момент для необъяснимо промахнувшегося Эрнандеса. А «Торино» вполне могли выручить «стандарты» Миранчука, который выполнял все угловые с правого фланга. После одного из них шансов у Тэтэрушану просто не было, однако мяч от головы Карамо прошел в сантиметрах от штанги.

Фактически это поражение ставит крест на и без того призрачных еврокубковых шансах гранатовых. Теперь команды, который были соседями по таблицы перед началом тура, разделяет пропасть в 11 очков. Не разочарует ли это Юрича, который поблагодарил клуб за доверие, но отложил вопрос о новом контракте до окончания сезона?

Для Миранчука, который попал в руки доверяющего ему тренера, это важно. Ну а «Милан», возможно, начал выбираться из кризиса. Как минимум до матчей конкурентов он будет третьим, обойдя одним махом «Рому», «Лацио» и «Аталанту».