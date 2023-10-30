КДК РФС вызвал на заседание игроков молодежного ЦСКА после оскорблений в адрес «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» прокомментировал оскорбления со стороны молодежной команды ЦСКА в адрес московского «Спартака» после матча 15-го тура МФЛ.

«Рассмотрим дисциплинарные нарушения по данному матчу, мы получили рапорт. Оскорбление со стороны ЦСКА после матча? Все подробности будут на заседании. На него приглашены представители «Спартака» и ЦСКА, а также игроки молодежного ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

Встреча прошла вчера, 27 октября, в рамках 15-го тура Молодежной футбольной лиги. Матч был проведен на стадионе «Академии Спартак имени Ф. Черенкова — поле № 4» в Москве. Армейцы одержали победу со счетом 2:1.