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Сегодня, 15:37

КДК РФС вызвал на заседание игроков молодежного ЦСКА после оскорблений в адрес «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» прокомментировал оскорбления со стороны молодежной команды ЦСКА в адрес московского «Спартака» после матча 15-го тура МФЛ.

«Рассмотрим дисциплинарные нарушения по данному матчу, мы получили рапорт. Оскорбление со стороны ЦСКА после матча? Все подробности будут на заседании. На него приглашены представители «Спартака» и ЦСКА, а также игроки молодежного ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

Встреча прошла вчера, 27 октября, в рамках 15-го тура Молодежной футбольной лиги. Матч был проведен на стадионе «Академии Спартак имени Ф. Черенкова — поле № 4» в Москве. Армейцы одержали победу со счетом 2:1.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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