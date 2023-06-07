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Лига конференций

Сегодня, 19:05

Кокорин посетит игру «Фиорентина» — «Вест Хэм» в финале Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин будет присутствовать на финале Лиги конференций.

«Я надеюсь, что Фиорентина победит сегодня вечером, хотя в сухой гонке будет нелегко. Это будет уникальный вызов, и поэтому я надеюсь, что команда справится с этим, для города, для всего персонала и для болельщиков. Это может стать большой победой.

Я приехал сюда, чтобы поддержать своих товарищей. Я просто хочу посмотреть игру», — цитирует Кокорина FIorentina News.

Решающий матч турнира пройдет 7 июня в Праге (Чехия). Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

 

Александр Кокорин
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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