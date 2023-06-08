Миленкович: «Пропускать в концовке такой легкий гол нельзя»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Тяжело проигрывать вот так. Мы хорошо играли, но пропускать в концовке такой легкий гол нельзя. Команда отдала все силы, но мы должны внимательнее играть в определенных ситуациях. В финалах любая мелочь может стать решающей», — цитирует пресс-служба УЕФА Миленковича.

Это четвертый раз, когда «Фиорентина» проиграла в финале еврокубкового турнира. Команде удалось победить только в 1961 году в финале Кубка обладателей кубков.