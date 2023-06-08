Боуэн — о победном голе в финале Лиги конференций: «Думал, что заплачу»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Я мечтал о том, чтобы забить, но вот о том, чтобы забить победный мяч на последней минуте... Думал, что заплачу. Я просто счастлив — не выразить такое словами. У нас был нелучший сезон, в том числе и у меня самого... Я на седьмом небе от счастья», — цитирует пресс-служба УЕФА Боуэна.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.