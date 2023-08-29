Российским футболистам «Тобола» отказали в чешской визе. Клуб из Казахстана готов бойкотировать еврокубковый матч

Увы, это не первый подобный случай.

31 августа казахстанский «Тобол» должен встретиться с чешской «Викторией Плзень» в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций. Но матч может не состояться.

Чешские власти не одобрили въезд трех российских футболистов «Тобола». Речь идет об Иване Коновалове, Альберте Габараеве и Павле Кириеенко. Со схожей проблемой столкнулись белорусы — футболист Павел Забелин и тренер Евгений Кресик. Как утверждает в соцсетях совладелец клуба Алимжан Калдияров, если к концу дня вопрос с визами не будет разрешен, то «Тобол», вероятно, откажется выходить на поле.

«Иван [Коновалов] пока не получил визу. Попробовали это сделать через несколько стран, но не получилось, все отказались. Сейчас, можно сказать, последняя надежда на Швейцарию, потому что они давали визу российскому вратарю на матч «Тобола» против «Базеля», — сказал агент футболиста Джамал Акаев в разговоре с «СЭ». Как поведал сам Коновалов в интервью Metaratings, помощь клубу пытается оказать УЕФА.

Фото Соцсети

Гендиректор «Тобола» Андрей Канчельскис в комментарии тому же изданию возмущался еще 18 августа: «Да, в Чехию не хотят пускать российских и белорусских спортсменов. Мы работаем над этим, пишем письма. Это ужасно и безобразно, что политика вмешивается в спорт. Мы же едем в Чехию не заниматься политикой, а играть в футбол. Представителям «Виктории Пльзень» должно быть стыдно, если до матча не допустят четырех наших игроков».

Впрочем, Канчельскис все равно верит в разрешение ситуации. «Мы работаем над этим. У нас еще есть время сегодня и завтра. Мы только прилетели. Какие бойкоты? У нас еще есть все шансы, чтобы футболисты получили визу», — заявил он «СЭ».

Альберт Габараев. Фото ФК «Тобол»

Это не первый случай, когда у российских футболистов появляются проблемы со въездом в другие страны. Например, на прошлой неделе игроку греческого ПАОК Магомеду Оздоеву отказали во въезде на территорию Великобритании на матч с «Хартс». А в июле посольство Литвы в Армении отказало выдавать визу российскому футболисту «Пюника» Михаилу Коваленко.