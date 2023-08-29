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Сегодня, 16:15

Российским футболистам «Тобола» отказали в чешской визе. Клуб из Казахстана готов бойкотировать еврокубковый матч

Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
Артем Никулин
корреспондент
Иван Коновалов.
Фото Соцсети
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Увы, это не первый подобный случай.

31 августа казахстанский «Тобол» должен встретиться с чешской «Викторией Плзень» в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций. Но матч может не состояться.

Чешские власти не одобрили въезд трех российских футболистов «Тобола». Речь идет об Иване Коновалове, Альберте Габараеве и Павле Кириеенко. Со схожей проблемой столкнулись белорусы — футболист Павел Забелин и тренер Евгений Кресик. Как утверждает в соцсетях совладелец клуба Алимжан Калдияров, если к концу дня вопрос с визами не будет разрешен, то «Тобол», вероятно, откажется выходить на поле.

17&nbsp;августа. &laquo;Актобе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сепси&raquo;. Победу «Тоболу» принесли российский вратарь и воспитанник «Зенита», гол Натхо помог остановить команду Мусаева

«Иван [Коновалов] пока не получил визу. Попробовали это сделать через несколько стран, но не получилось, все отказались. Сейчас, можно сказать, последняя надежда на Швейцарию, потому что они давали визу российскому вратарю на матч «Тобола» против «Базеля», — сказал агент футболиста Джамал Акаев в разговоре с «СЭ». Как поведал сам Коновалов в интервью Metaratings, помощь клубу пытается оказать УЕФА.

Фото Соцсети

Гендиректор «Тобола» Андрей Канчельскис в комментарии тому же изданию возмущался еще 18 августа: «Да, в Чехию не хотят пускать российских и белорусских спортсменов. Мы работаем над этим, пишем письма. Это ужасно и безобразно, что политика вмешивается в спорт. Мы же едем в Чехию не заниматься политикой, а играть в футбол. Представителям «Виктории Пльзень» должно быть стыдно, если до матча не допустят четырех наших игроков».

Впрочем, Канчельскис все равно верит в разрешение ситуации. «Мы работаем над этим. У нас еще есть время сегодня и завтра. Мы только прилетели. Какие бойкоты? У нас еще есть все шансы, чтобы футболисты получили визу», — заявил он «СЭ».

Альберт Габараев.
Фото ФК «Тобол»

Это не первый случай, когда у российских футболистов появляются проблемы со въездом в другие страны. Например, на прошлой неделе игроку греческого ПАОК Магомеду Оздоеву отказали во въезде на территорию Великобритании на матч с «Хартс». А в июле посольство Литвы в Армении отказало выдавать визу российскому футболисту «Пюника» Михаилу Коваленко.

Если «Тобол» все-таки решится на бойкот, то казахстанскому клубу грозит не только техническое поражение, но и длительная дисквалификация в еврокубках. Напомним, что первый матч завершился поражением «Тобола» 1:2. Ответная игра должна пройти 31 августа в 20.00 по московскому времени.

Иван Коновалов
Футбол
Лига конференций
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Тобол
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