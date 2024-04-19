Кортава рассказал, почему в МФЛ пробуют новые правила

Операционный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава рассказал, почему в МФЛ пробуют новые правила.

«У нас лучшая платформа для того, чтобы огромное количество людей увидело, каким может быть футбол. Если ФИФА тестирует правила в низших лигах — юношеских или вторых-третьих дивизионах стран, за которыми следит малое количество людей, то у нас есть возможность показать футбол будущего на миллионную аудиторию! Возможно. А возможно, и не футбол будущего. Но не хочется это делать просто в стол. Это работает, это нравится болельщикам, тренерам игрокам. Хочется, чтобы от этого была какая-то дополнительная польза для футбола», — рассказал Кортава «Газете.Ru».

Кортава, помимо Медийной футбольной лиги, работает в Российском футбольном союзе (РФС). Он занимает должность заместителя департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отвечающий за Первый и Второй дивизионы российского футбола.