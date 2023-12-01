Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 15:00

Рэпер Ануэль АА: «Месси аутист и самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считаю это болезнью»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пуэрториканский рэпер Ануэль АА заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси страдает аутизмом.

«Достаточно посмотреть на Месси. Он аутист и самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считают аутизм болезнью.

Я не знаю Месси так близко, но трижды виделся с ним. Первое, что я увидел, — это его скромность. Так ты понимаешь, насколько он прекрасный человек», — сказал музыкант в интервью журналисту Тони Эрнандесу Пумарехо.

В 2013 году экс-форвард «Барселоны» Ромарио заявил, что Месси страдает синдромом Аспергера — одной из разновидностей аутизма. По словам, бразильца, это позволяет аргентинцу сконцентрироваться на футболе.

Месси летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». 36-летний аргентинец провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: fcbarcelonanoticias
Лионель Месси
Футбол
5
Обсудить
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси не включили в символическую сборную сезона МЛС
Месси толкнул соперника и схватил его за горло. Чем уругваец Оливера вывел Лео из себя
Месси презентовал болельщикам «Интер Майами» свой 8-й «Золотой мяч»
Месси заявил, что командные награды для него важнее «Золотого мяча»
Месси о победе на ЧМ-2022: «Я всю жизнь боролся за эту мечту. Сказал себе: все, я выиграл все»
Самый недооцененный футболист золотого испанского поколения. Педро был идеальным партнером Месси, но не заслужил признание
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Месси отказался принять участие в ТВ-шоу из-за присутствия в нем Каррагера