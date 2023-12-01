Рэпер Ануэль АА: «Месси аутист и самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считаю это болезнью»

Пуэрториканский рэпер Ануэль АА заявил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси страдает аутизмом.

«Достаточно посмотреть на Месси. Он аутист и самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считают аутизм болезнью.

Я не знаю Месси так близко, но трижды виделся с ним. Первое, что я увидел, — это его скромность. Так ты понимаешь, насколько он прекрасный человек», — сказал музыкант в интервью журналисту Тони Эрнандесу Пумарехо.

В 2013 году экс-форвард «Барселоны» Ромарио заявил, что Месси страдает синдромом Аспергера — одной из разновидностей аутизма. По словам, бразильца, это позволяет аргентинцу сконцентрироваться на футболе.

Месси летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». 36-летний аргентинец провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».