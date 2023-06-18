Далич: «Сборная Хорватии достаточно сильна, чтобы соперничать с Испанией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Испании в финале Лиги наций.

«Мы очень хорошо знаем Испанию, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Она любит владеть мячом, у нее индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на ЕВРО-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле?».

Финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании пройдет 18 июня. Начало встречи — 21.45 мск.