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Сегодня, 11:30

Как быть великим, не взяв ни одного титула со сборной. Почему не надо жалеть Луку Модрича

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист Лука Модрич
Лука Модрич.
Фото AFP
Футболист Лука Модрич проходит мимо трофея Лиги наций
Лука Модрич.
Фото Reuters
Начо Фернандес и Лука Модрич
Начо Фернандес и Лука Модрич.
Фото AFP
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Хорватия снова остановилась в шаге от трофея, но для наследия гениального полузащитника это ничего не значит.

В футбольном мире уже давно ведется вечный дискурс: являются ли трофеи главным индикатором успеха? Мнения разные. Большинство, конечно же, считает, что да: титулы — ярчайший маркер степени величия. «Самое важное — брать трофеи, тогда и шансы выиграть «Золотой мяч» возрастут», — так, например, увязывает личные и командные достижения Лео Месси.

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Но есть и оппонирующая сторона, которая придерживается мысли, озвученной однажды Юргеном Клоппом: «Трофеи и медали в конце концов спрячут где-то в здании клуба, и ты забудешь, когда именно это было и кто конкретно какой трофей завоевал. Важен сам момент, воспоминание о том, что ты был на игре, что ты был ее частью. Вот в чем дело!»

О справедливости оценки веса команды в истории через подсчет количества кубков спорить и правда можно долго. Но все же каждый случай уникален, и путь Луки Модрича — лучший пример. В воскресенье он проиграл еще один финал со своей сборной. «Шашечные» в своем стиле задушили испанцев, перевели игру в овертайм и дожили до серии пенальти, но удача от них отвернулась — Унаи Симон потащил два выстрела, а партнер Модрича по «Реалу» Даниэль Карвахаль ударом паненкой принес своей стране победу в Лиге наций.

Футболист Лука Модрич проходит мимо трофея Лиги наций
Лука Модрич.
Фото Reuters

Это уже третий раз, когда победа в крупном турнире проплывает совсем рядом с Хорватией. В 2018-м команда Златко Далича остановилась в шаге от абсолютного величия, проиграв Франции (2:4) в «Лужниках». Модрич тогда был признан лучшим игроком турнира и через полгода получил заслуженный «Золотой мяч», но шанс стать чемпионами мира хорваты упустили. В Катаре банда Луки дошла до полуфинала, уступила будущим чемпионам — аргентинцам, но смогла дожать Марокко в матче за третье место. Как итог — к 38 годам у одного из величайших игроков в истории ноль трофеев с национальной командой.

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Оценивать результаты хорватской сборной можно двояко. Кто-то скажет: как же не повезло Модричу! Столько раз он был совсем рядом с титулом. Но есть и другое мнение: Хорватия уже который год прыгает выше головы и во многом благодаря Луке добирается до таких дальних стадий. Ну а проигрывает командам, которые объективно сильнее их, — так было и с Францией, и с Аргентиной, и сейчас с Испанией.

Не секрет, что ключевая ось сборной Хорватии — линия полузащиты. На ЧМ-2018 это была связка Модрича и Ракитича, подпираемая опорником Брозовичем. Когда Ракитич закончил, его место занял менее тонкий, но более динамичный Ковачич. Вокруг этой тройки вертится все — владение, прессинг, выход из обороны и так далее.

«Ни у кого в мире нет такой полузащиты, которая есть у нас в лице Модрича, Брозовича и Ковачича, — писал в колонке для The Athletic Славен Билич. — Они невероятно управляют игрой — могут сбавить темп, а могут сыграть максимально быстро. Они способны держать мяч в игре с любым соперником».

«Думаю, что Матео, Лука и Марсело — лучшие хорватские полузащитники в истории. Когда вы передаете им мяч, это надежнее, чем держать деньги в банке. Все становится реальным, когда ты играешь с ними», — восторгался партнерами по команде защитник Йосип Юранович.

Великолепная полузащита — то, что позволяет сборной Хорватии с большим числом невыдающихся по европейским меркам футболистов доходить до самых дальних стадий международных турниров. Полузащита — то, что делает из довольно штампового хорватского механизма классную машину. А Модрич — деталь, благодаря которой эта машина стала одной из лучших в мире.

Начо Фернандес и Лука Модрич
Начо Фернандес и Лука Модрич.
Фото AFP

С 2008 года «Шашечные» не доводили дело до экстра-таймов в матчах плей-офф всего три раза (с Францией на ЧМ-2018, с Аргентиной и Марокко — на ЧМ-2022) — в 10 из 13 случаев было дополнительное время. И в каждом из них Модрич играл. С Испанией он тоже провел на поле все 120 минут!

«Модрич — это определение футбола. Ему скоро 38, но он не устает бегать и не теряет в качестве. В своем возрасте он уже должен пропускать какие-то матчи, не успевать в прессинге, но этого не происходит. Ощущение, что ему 25 лет. Противостояния с Лукой — то, что ты должен ценить, даже будучи его соперником. Я бы хотел, чтобы весь мир жил футболом так, как это делает Модрич», — потрясающе описал Луку после финала Лиги наций Унаи Симон.

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Такая похвала от соперника с философской точки зрения важнее любых титулов. Трофеев в шкафу Модрича хватает — на клубном уровне он выиграл все, что только можно, и не один раз. Потому уже не важно — останется ли он в сборной или вскоре объявит о завершении карьеры. Измерять его роль в истории хорватского спорта нужно в других степенях. Определенно число кубков является отражением величия, но Лука заставляет задуматься о более глубоких и размытых рамках. Для своей страны он герой и живая легенда, один из самых знаковых людей в истории. И отсутствие титулов со сборной в этом разрезе мало кого должно волновать. Величие можно продемонстрировать и без них — Лука Модрич подарил спортивному миру наглядное пособие.

Лука Модрич
Футбол
Лига наций УЕФА
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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