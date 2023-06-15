Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании обыграла команду Италии в полуфинале Лиги наций — 2:0. Матч прошел на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды).

Счет в игре на 4-й минуте открыл нападающий сборной Испании Йереми Пино. Затем на 11-й минуте форвард итальянцев Чиро Иммобиле сравнял счет, реализовав пенальти.

Победу Испании принес гол нападающего Хоселу на 88-й минуте.

В финале Лиги наций «Красная фурия» сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в игре за третье место. Оба матча пройдут 18 июня.