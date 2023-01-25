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Лига наций

Сегодня, 14:01

Жеребьевка полуфинала Лиги наций: Испания сыграет с Италией, Нидерланды — с Хорватией

Иван Торопцев
Корреспондент
Кубок Лиги наций.
Фото Reuters
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка полуфинала Лиги наций-2022/23.

В плей-офф турнира вышли четыре сборные, занявшие первые места в группах дивизиона A — Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды.

По итогам жеребьевки Нидерланды встретятся с Хорватией, а Испания — с Италией.

Матчи плей-офф Лиги наций-2022/23 состоятся в Нидерландах. Встреча Нидерланды — Хорватия пройдет 14 июня в Роттердаме, а игра Испания — Италия — 15 июня в Энсхеде.

Матч за третье место пройдет 18 июня в Энсхеде, финал состоится в тот же день в Роттердаме.

Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая не смогла попасть в плей-офф в этом сезоне.

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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