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Лига наций

Сегодня, 18:28

Ташуев поражен профессионализмом Модрича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев оценил финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (0:0, по пенальти 4:5).

«Я бы не сказал, что это была игра на 0:0. Сборная Хорватии отличается опытными футболистами. В ней много футболистов, поигравших на нескольких чемпионатах мира и Европы. Это Перишич, Модрич, Брозович, Крамарич, Ковачич... У хорватов сбитая команда. Поражает, какой уровень профессионализма у того же Модрича в 37 лет. Он делает такой объем работы, что никогда со стороны не скажешь, что ему столько лет. На таком уровне так двигаться, так отдаваться игре... И в целом ребята в хорватской сборной сыграны, условно, по ощущениям, с детства. А у испанцев команда более молодая. В концовке второго тайма и в дополнительное время они больше владели мячом. И, в принципе, остроты у них было больше. Сегодня Испания победила в Лиге наций, но нельзя сказать, что она показала там яркий и смотрибельный футбол. В любом случае есть личности и в той, и в другой команде. Игра соответствовала уровню финала Лиги наций. Здесь некий симбиоз товарищеских матчей и официальных. До финала команды могут проверять молодых ребят и обойму, но в решающем матче выставляют уже практически основные составы», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

В финале Лиги наций сборная Испании одержала победу над национальной командой Хорватии (0:0, пенальти 5:4).

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003876948/1005170448_tashuev_professionalizm_modricha_porajaet
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Сборная Хорватии по футболу
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