Испания сняла проклятие. Симон сыграл, как Акинфеев, а Хорватия снова без трофея

Победителем Лиги наций стала испанская сборная.

Тем, кто все еще скептически относится к Лиге наций, ответил 37-летний Лука Модрич. «Победа в финале станет невероятным достижением. Выиграть первый трофей в истории сборной — это будет исполнением мечты», — признался хорватский ветеран, получив приз лучшего игрока матча с Нидерландами.

Человек, выигравший в своей карьере все на клубном уровне, привык измерять достижения трофеями. Хотя, казалось бы, совсем недавно стал бронзовым призером ЧМ-2022, а четырьмя годами ранее играл в финале предыдущего мирового первенства, которое принесло Модричу еще и «Золотой мяч».

Не пресытился титулами и герой недавнего финала Лиги чемпионов Родри. Испанец стал одним из творцов победы над Италией и говорил: «Теперь самое важное для нас — завоевать этот кубок. Мы без призов уже очень давно, так что воскресным вечером перед нами откроется прекрасная возможность». И это все свежие цитаты, а четыре года назад после самого первого «Финала четырех» сам Криштиану Роналду и вовсе говорил, что победа принадлежит всей Португалии и ее народу.

В общем, уровень ответственности был понятен, поэтому никакой анархии уровня матча за бронзу в Роттердаме и близко не было. К перерыву можно было даже пошутить, что Луис де ла Фуэнте, рассказав об отработке возможной серии пенальти, оставил в секрете план, как до нее дотянуть.

Как и некоторые тренеры, скептически отношусь к показателям xG и не считаю их истиной в последней инстанции, но это был тот случай, когда цифры говорили сами за себя. Совместными усилиями к перерыву испанцы и хорваты не наиграли даже на один ожидаемый гол (0,51 против 0,25).

Златко Далич и игроки сборной Хорватии после поражения Испании в финале Лиги наций. Фото AFP

Испанцы, начав активнее, за 45 минут так ни разу и не попали в створ при шести попытках Хотя некоторые промахи могут дать фору многим точным ударам. Как, например, коварный удар Гави, который пустил мяч между ногами Эрлича. Возьми испанец чуть правее, и у Златко Далича появился бы повод пожалеть о решении поставить на игрока «Сассуоло», оставив в запасе опытного Виду.

В целом же Хорватия долгое время смотрелась более цельно и конкретнее в атаке. Разве что завершающего штриха не хватало. Где-то — сантиметров, чтобы успеть к прострелу, как Пашалич. Где-то — силы удара, когда Перишич проверил бдительность Унаи Симона. А при ошибке голкипера на выходе (уже после перерыва) Юранович запустил мяч не в ворота, а вдоль них.

Однако ничто из упомянутого не тянуло на определение «стопроцентный голевой момент». Испанцы, что показательно, старались исключить малейшую ошибку. А так как просчеты зачастую становятся следствием усталости, очень показательно смотрелось решение поменять центрального защитника (Начо вместо Ле Нормана) и опорного хавбека (Мерино вместо Фабиана Руиса).

В итоге долгожданный убойный момент совпал с первым испанским попаданием в створ и случился на 84-й минуте. Активно вошедший в игру Фати бил, казалось, наверняка, однако на ленточке вратаря подстраховал Перишич. Многие в этот момент аплодировали хорвату, но далеко не один человек расстроился из-за того, что придется перед началом рабочей недели отнимать отведенное на сон время.

Ничего общего с предыдущей игрой этих соперников, когда на старте плей-офф Евро-2020 «Красная фурия» дожала хорватов в овертайме игры, от которой невозможно было оторвать взгляд (5:3). Тут же соперники задушили друг друга, как Начо, в отчаянном подкате остановивший выход Майера один на один. И дотянули до неизбежных пенальти.

Эта хорватская сборная выиграла все четыре таких серии на крупнейших турнирах, включая две — на ЧМ-2022. Испанцы, напротив, уступили в трех случаях из четырех, досрочно уехав из Катара после встречи с марокканцами. Настоящее проклятие, о котором вспомнили все, когда готовившийся поставить победную точку Ляпорт едва не сломал перекладину. Только всё — хорошее или плохое — рано или поздно заканчивается. Симон — почти повторив номер Акинфеева и отбив мяч ногой — выдал второй сейв, а Карвахаль ударом «паненкой» осчастливил соскучившуюся по трофеям Испанию. У «шашечных» их по-прежнему нет. Ну а де ла Фуэнте — настоящий волшебник. Сперва привел «Красную фурию» к победам на юношеском и молодежном первенствах Европы, и теперь начал с титула работу с главной командой страны.