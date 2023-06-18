Жаркая битва за бронзу Лиги наций. Манчини снова третий, Куман проваливается после возвращения в сборную

Итальянцы заняли третье место в «Финале четырех», оставив хозяев без медалей.

Споры о необходимости матчей за бронзу или их абсолютно проходном характере — из разряда вечных. Понятно, что после неудачи в полуфинале присутствует эмоциональное опустошение, однако в случае с Лигой наций и конкретно «Финалом четырех» матч за третье место — неизбежность. Как с коммерческой точки зрения (для УЕФА лишних трансляций не бывает), так и в плане здравого смысла. Согласитесь, трудно говорить о значимости ключевой части важного турнира, где для двух команд все может закончиться за 90 минут.

Вдобавок ко всему тем же Нидерландам хотелось завершить домашний турнир на мажорной ноте. Так же, как принимавшей «Финал четырех» два года назад и довольствовавшейся бронзой Италии. В этот раз «Скуадра адзурра» рассчитывала на большее, однако нетипичная для нее расстановка и весьма осторожная игра не сработали против Испании. Поэтому в воскресенье Роберто Манчини вернулся к базовым 4-3-3 и выставил голодный и в некоторых линиях весьма молодой состав.

Собственно, такая его версия и добывала результат на первом этапе, где адзурри оставили за спиной Англию, Германию и Венгрию. И во многом за счет свежести Италия превосходила хозяев, которые, с одной стороны, имели на сутки больше на восстановление, но с другой — отыграли на полчаса больше. Тем не менее Роналд Куман ограничился единственной перестановкой (Ланг вместо Копмайнерса).

Вроде бы логично, но ни стабильностью, ни сыгранностью тут и не пахло. Стадион в Энсхеде поначалу гнал свою команду вперед, но довольно быстро умолк, оживившись только перед перерывом после промаха оказавшегося в отличной позиции Гакпо. Большего не позволила итальянская оборона, где исчерпавшего лимит ошибок Бонуччи заменил дебютант сборной — одноклубник Миранчука в «Торино» Буонджорно.

Роналд Куман в матче Нидерланды — Италия. Фото Reuters

В атаке же у гостей зажигали все, включая бороздившего левую бровку защитника Димарко. Первый мяч — эффектным ударом шведкой — он забил сам. После неудачной попытки Ретеги пробить через себя и передачи пяткой от Распадори. Второе взятие ворот предопределил пас Димарко к линии штрафной, откуда мяч после серии рикошетов отлетел к Фраттези. В полуфинале его первый гол на таком уровне отменили, однако теперь проверка ВАР оказалась в пользу полузащитника «Сассуоло».

Кумана, который после возвращения в сборную обыграл только Гибралтар, это категорически не устраивало. Как результат — тройная замена в перерыве и совсем другой футбол. С движением, давлением, азартом. Итальянцы по такой игре сделали главное — выдержали натиск благодаря Доннарумме, остановившему удар Гакпо в упор и бросившемуся под мяч Димарко. Да, получив второй шанс, Бергвайн его все-таки перехитрил и сократил отставание до минимума, однако Манчини тоже не сидел сложа руки.

При этом гости не меняли схему, не увеличивали число защитников и не укрепляли опорную зону. Они освежили линию атаки, и это почти убило интригу, когда Димарко перед своей заменой в центре поля отобрал мяч у одноклубника по «Интеру» Дюмфриса, а Кьеза с удивительной легкостью разобрался с ван Дейком. Только у матчей за бронзу своя специфика.

Игроки сборной Нидерландов благодарят фанатов за поддержку в матче Лиги наций. Фото Reuters

Здесь часто играют в удовольствие — почти без оглядки на собственные ворота. И если гол Вегхорста отменили из-за офсайда, то Вайналдум сделал все по правилам. Арбитр же добавил концовке огня девятью компенсированными минутами. За это время Италия упустила убойный момент, Вегхорст сцепился с Буонджорно и пытавшимся погасить страсти Ачерби, а цифры на табло больше не менялись.

У Манчини вторая бронза Лиги наций, а у Нидерландов и персонально Кумана все сложно. Да, соперники были не подарок, но это не повод пропускать 11 мячей за три матча от Франции, Хорватии и Италии. Так плохо оборона «Оранжевых» не играла с 1962 года. А еще она плохо просыпается с этим тренером — за 24 игры под его началом в первых десятиминутках пропустила семь раз. При других специалистах за последние пять лет и 37 матчей таких случаев набралось всего два, а с подобной статистикой регулярно приходится догонять. Не всегда успешно, и сейчас это стоило бронзы.