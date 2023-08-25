Аршавин и Широков примут участие в футбольном фестивале Мурманской области

РФС 27 августа проведет в Мурманской области футбольный фестиваль.

Мероприятие приурочено ко Дню шахтера, который празднуется 27 августа. В фестивале примут участие Андрей Аршавин и Роман Широков, а также игроки медиалиги Алексей Гасилин и Владимир Лобкарев.

Футболисты проведут мастер-классы и автограф-сессии для детей и сыграют в мини-турнире с корпоративными командами.