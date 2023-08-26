В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана: «Стратегия клуба не должна зависеть от физических лиц»

Сегодня, 17:35
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос журналистов о будущем главного тренера команды Сергея Юрана.
— Входит ли Юран в долгосрочную стратегию клуба?
— Стратегия не должна зависеть от физических лиц. Неважно, кто чем занимается. Стратегия на то и стратегия, что она не зависит от физических лиц, а зависит от клуба и региона. Поэтому говорить о том, вписывается ли Юран, Мелик-Гусейнов или Кондратов, неверно.
Председатель совета директоров нижегородцев Дмитрий Кондратов отметил, что клуб пока не собирается отправлять Юрана в отставку.
— Резких движений не будет, — заявил Кондратов. — Мы будем смотреть. Сейчас сложная неделя. По итогу трех матчей мы снова сядем и поговорим. Уволить тренера — самый простой выход. Всегда надо понимать, к чему мы идем и чего хотим. У меня к Сергею Николаевичу только положительные эмоции. Никаких вопросов к нему на данный момента нет.
Сергей Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками в 5 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -