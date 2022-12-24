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Сегодня, 20:14

Капелло о Роналду: «Он сам виноват — повел себя высокомерно, стал обузой для команды»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался о карьере нападающего Криштиану Роналду.

«Что думаю о неоднозначном закате карьеры Роналду? Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести. Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой, — приводит слова Капеллы Corriere della Sera.

21 декабря сообщалось, что Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с «Аль-Насром». 27-летний португалец находится в статусе свободного агента, после того как 22 ноября покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью.

Источник: Corriere della Sera
Криштиану Роналду
Фабио Капелло
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