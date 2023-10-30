Сегодня, 15:02
Портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.
Лидером рейтинга по-прежнему является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Вторая строчка у норвежца Эрлина Холанна, выступающего за «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает французский форвард Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»:
1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Илкай Гюндоган («Барселона»);
8. Виктор Осимхен («Наполи»);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»);
11. Джуд Беллингем («Реал»);
12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
13. Карим Бензема («Аль-Иттихад»);
14. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
15. Лаутаро Мартинес («Интер»);
16. Букайо Сака («Арсенал»);
17. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
18. Мартин Эдегор («Арсенал»);
19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
20. Джамал Мусиала («Бавария»).