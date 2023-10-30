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Сегодня, 15:02

Goal: Месси — фаворит «Золотого мяча»—2023

Алина Савинова
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Портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Лидером рейтинга по-прежнему является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Вторая строчка у норвежца Эрлина Холанна, выступающего за «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает французский форвард Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Барселона»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Джуд Беллингем («Реал»);

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

13. Карим Бензема («Аль-Иттихад»);

14. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

15. Лаутаро Мартинес («Интер»);

16. Букайо Сака («Арсенал»);

17. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

18. Мартин Эдегор («Арсенал»);

19. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

Источник: https://www.goal.com/en/lists/ballon-dor-2023-power-rankings/blt51e9eccbef548b72#cs4e115953042a6d3b
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
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