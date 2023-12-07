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Сегодня, 18:44

Силкин: «Тюкавину надо продолжить забивать голы, чтобы стать лучшим игроком РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина побороться за приз лучшему игроку сезона РПЛ.

«Для того чтобы стать лучшим игроком сезона РПЛ, Константину надо продолжить забивать голы. Желание в его глазах после продления контракта с «Динамо» никуда не пропало, и этим надо пользоваться на благо команды», — цитирует Силкина RT.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242410-silkin-tyukavin-igrok
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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