Абаскаль — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Командный дух был агрессивным»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Он отметил, что игроки команды торопились открыть счет.

— Сегодня команда хорошо поработала на поле, хороший настрой, доминировали на поле. Командный дух был агрессивным. В финальной части нам не хватило в завершении. Соперник практически не заходил в нашу штрафную, создавал очень мало в атаке, мы говорили об этом в перерыве с командой, когда был момент для удара, возможно, нужно было отдавать пасс. Команда обороны соперника действует достаточно статично и можно было находить эти варианты. К сожалению, мы их не нашли, надо прибавлять в этом. Возможно ребята слишком хотели открыть счет, забить, торопились. Тем не менее, мы благодарны ребятам за работу, за их настрой, за отношение, за те недели, которые мы готовились в подготовке к этому матчу. К следующему матчу необходимо поправить этот момент. Все было хорошо, за исключением завершающей части.

— Перед матчем, вы сказали, что стартовый состав Вам помогает определять Бог? Как вы с ним советуетесь?

— Это личная реакция.

— Вы были в Храме Христа Спасителя? Пора ли его посетить?

— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой Бог, в которого я верю. Вы знаете кем я не являюсь, в отличие от других? Я не лжец, я не говорю неправду. Вот в чем разница.