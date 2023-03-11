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Сегодня, 18:33

Абаскаль хотел подойти к Безбородову после матча с «Факелом», но тренера увели с поля

Виталий Косик
Корреспондент
Гильермо Абаскаля останавливают футболисты «Спартака».
Фото Трансляция матча «Спартак» — «Факел»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хотел подойти к главному арбитру матча 19-го тура РПЛ Владиславу Безбородову после завершения встречи против «Факела» (3:2).

Испанский специалист попытался подойти к судье, но его увели с поля.

Безбородов отменил гол «Спартака» в первом тайме после просмотра видеоповтора.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 15 очками за 19 матчей.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
Гильермо Абаскаль
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