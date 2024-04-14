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Сегодня, 15:25

Абаскаль и Слишкович конфликтовали в «Спартаке»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и его помощника Владимира Слишковича часто возникали конфликты.

Слишкович был несогласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды.

Отметим, что Слишкович и Абаскаль до «Спартака» не работали вместе. Боснийца в тренерский штаб красно-белых пригласил бывший спортивный директор клуба Лука Каттани.

По нашим данным, 35-летний Абаскаль уже попрощался с командой. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет именно Слишкович, который руководил командой в игре 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0), когда Абаскаль был дисквалифицирован.

В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста главного тренера

ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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