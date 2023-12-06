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Сегодня, 12:55

Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче с «Ахматом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 34-й минуте встречи полузащитник грозненцев Бернард Бериша отпраздновал гол своей команды, побежав к скамейке красно-белых. Косовар прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его в спину. Футболист получил желтую карточку, а тренер был удален.

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Абаскаля.

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

КДК РФС рассмотрит действия Абаскаля, испанец приглашен на ближайшее заседание комитета.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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