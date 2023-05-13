Абаскаль за 30 секунд закончил пресс-конференцию после матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вам и вашей работе с уважением. Но в последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому я не буду отвечать сегодня на вопросы. Я вас уважаю, надеюсь, вы меня тоже», — сказал тренер.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.