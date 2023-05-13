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Сегодня, 16:20

Абаскаль за 30 секунд закончил пресс-конференцию после матча с «Химками»

Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после ничьей с «Химками»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вам и вашей работе с уважением. Но в последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки. Поэтому я не буду отвечать сегодня на вопросы. Я вас уважаю, надеюсь, вы меня тоже», — сказал тренер.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
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