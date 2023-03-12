Абрамов: «Если бы не украденный гол Соболева с «Уралом», в чемпионате продолжалась бы интрига»

Бывший нападающий «Торпедо» Валерий Абрамов оценил состояние «Спартака» после возобновления сезона.

«Спартак» в кризисе? Я не вижу никакого кризиса. Как по мне, «Спартак» — сейчас очень приличная команда. У красно-белых шикарная атака. Они забили в одной игре четыре гола «Локомотиву», потом забили три мяча «Уралу» и сегодня еще три «Факелу». Да, я говорю, что «Уралу» они забили три, потому что у них украли тот гол и победу. О каком кризисе ты говоришь? Я не понимаю. У них четыре победы подряд этой весной в четырех матчах. Если бы не украденный гол Соболева в прошлом туре, в чемпионате продолжалась бы интрига», — цитирует Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ. Арбитр встречи Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте встречи, который мог принести красно-белым победу.