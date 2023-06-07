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Сегодня, 16:40

Адиев назвал лучшего вратаря сезона в чемпионате России

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о лучших футболистах сезона в РПЛ.

«Малком действительно провел серьезный сезон. По праву считается одним из лучших игроков чемпионата. Лучший вратарь? Особняком стоит Акинфеев. Он всегда играет на высоком уровне. В принципе были хорошие матчи у Селихова. Но, наверное, по дистанции был более стабилен Акинфеев», — цитирует Адиева Sport24.

Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23. В прошедшем сезоне 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Акинфеев получил награду лучшему вратарю сезона чемпионата России. Он принял участие в 29 матчах за ЦСКА в РПЛ, пропустил 27 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-glavnyy-trener-sbornoy-kazakhstana-nazval-luchshego-vratarya-sezona-rpl
Игорь Акинфеев
Магомед Адиев
Малком Филипе (Малком)
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