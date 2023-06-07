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Сегодня, 14:42

Адиев рассказал, какие три команды РПЛ порадовали его в этом сезоне

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал команды РПЛ, которые порадовали его в сезоне-2022/23.

«В этом году «Ахмат» порадовал своих болельщиков хорошим результатом. Наверное, сейчас они стоят особняком. Также классные игры были у «Оренбурга». Была проделана отличная работа главного тренера Марцела Лички. И стоит отметить, что с приходом Галактионова «Локомотив» вторую часть чемпионата провел очень достойно. Наверное, эти три команды по-хорошему порадовали за этот сезон», — цитирует Адиева Sport24.

«Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место.

«Ахмат» завершил сезон на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — на седьмой, «Локомотив» — на восьмой.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-trener-sbornoy-kazakhstana-tri-komandy-rpl-po-khoroshemu-poradovali-v-etom-sezone
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
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