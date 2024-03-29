Адвокат Бушманов назвал фейком новость о возможной экстрадиции Промеса в Россию

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Полагаю, что это фейковая информация. Такая налоговая задолженность не образует состава уголовно-наказуемого преступления», — сказал Бушманов «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.