Литвинов: «Скучаю по Промесу. Когда я играл в академии, Квинси был для меня примером»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил «СЭ», что скучает по полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.

«Скучаю по Промесу. Когда я был ребенком в академии, он был для меня примером. Следил за его карьерой долгие годы, даже когда он уезжал из «Спартака». Играть с ним вместе — это честь. Тем более я подавал ему маску, когда он забил последний гол в чемпионском сезоне», — сказал Литвинов «СЭ».

1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам — за нападение на двоюродного брата.