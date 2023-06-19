Адвокат Добровиснкий: «Считаю, что Промес попросит помощи у «Спартака» с получением гражданства России»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» новость о том, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года.

«Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что Интерпол это примет. Но они могут разослать по странам европейского сотрудничества бумагу, с этим может быть проблема. Что касается третьих стран, куда «Спартак» может уезжать на сборы — это не очень сработает, думаю. Считаю, что Промес будет осторожно действовать, тренироваться в Москве и попросит помощи у «Спартака» с получением гражданства России. Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан», — сказал Добровинский «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.