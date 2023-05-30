Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:20

Адвокат заявил, что после обвинений в контрабанде карьера Промеса может прекратиться

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Адвокат по уголовному праву Вадим Мясников в комментарии для «СЭ» рассказал о последствиях, которые могут грозить нападающему «Спартака» Квинси Промесу после обвинений в контрабанде наркотиков.

«При предъявлении обвинений в контрабанде наркотических средств последствия могут быть самые серьезные. Не готов сказать, как относятся в Нидерландах к такому большому объему наркотиков, но думаю, что это карается достаточно сурово. Виза, на основании которой он находится в России, может не быть продлена, так как на территории своей страны он обвиняется в совершении преступления. Более того, Нидерланды могут потребовать его выдачи в качестве лица, привлеченного к ответственности.

Что будет с его карьерой? Если он действительно будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», — сказал Мясников «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.

(Валерия Яшвили)

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
8
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кухарчук: «Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ»

Аршавин назвал главного фаворита в борьбе за серебро в РПЛ