Афанасьев: «Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Афанасьев отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес приговорен судом Амстердама к полутора годам тюрьмы.

«Мы не знаем всех нюансов, чтобы судить Квинси. Действительно ли Промес напал на брата с ножом? Если это действительно было, то при каких обстоятельствах это произошло? Что предшествовало этому нападению? Неужели он сделал это без причины? Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Квинси, ведь мы не знаем всей ситуации. Что делать «Спартаку»? Это уже дело клуба, пусть решает руководство», — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.