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Сегодня, 17:28

Агапов о результатах ЦСКА в РПЛ: «Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды»

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Защитник ЦСКА Илья Агапов оценил результаты команды в текущем сезоне чемпионата России.

На данный момент красно-синие занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 26 матчах.

«В чем причина частых пропущенных мячей в самой концовке? Наверное, играет роль потеря концентрации. Владимир Валентинович [Федотов] постоянно об этом говорит — мы должны играть до конца, до последней секунды и ни в коем случае не расслабляться. Но в какой-то момент все равно теряем концентрацию, пропускаем обидные голы, которые не всегда вытекают из логики игры. Стараемся исправить это всеми силами. Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды», — цитирует Агапова официальный сайт ЦСКА.

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В нынешнем сезоне 23-летний Агапов отыграл 20 матчей за армейский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

6 мая ЦСКА проведет домашнюю встречу против «Рубина» в рамках 27-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Владислав Безбородов.

Источник: ФК ЦСКА (Москва)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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