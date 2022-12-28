Агент: «Никита Медведев поедет на сборы с «Ростовом»

Агент Андрей Талаев, который представляет интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

Российский голкипер получил травму колена в матче второго тура Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

«Восстановление Никиты идет хорошо, все по плану. Он поедет с «Ростовом» на первый сбор, но до общей группы пока далековато. После 5-го января он уже будет в Ростове. Нога уже постепенно приходит в норму, с каждым днем все лучше. Не знаю точно, но упражнение на травмированную ногу он уже делает. Никакого отдыха, он занимается и готовит себя к возращению», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за «Ростов» 3 матча во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча.