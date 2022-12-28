Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Агент Ивана опроверг информацию о возможном уходе голкипера из «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вратарь «Зенита» Иван.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского вратаря «Зенита» Ивана в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может покинуть клуб.

«Иван может покинуть «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее стало известно, что бразилец вернется на родину. Его соотечественник Густаво Мантуан останется в команде до конца этого сезона. Он также летом был арендован. У «Зенита» есть опция выкупа 21-летнего хавбека.

Иван перешел в «Зенит» 19 июля 2022 года. На его счету 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.

ФК Зенит
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Локомотив»
Пиняев: «Баринов водил меня за ручку в школу «Локомотива»
Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» планируют заменить Глушенкова и Пиняева
18-летний Пиняев подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года
Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив»
Осинькин надеется, что Пиняев и Глушенков будут прогрессировать в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губернатор поддерживает кандидатуру Горлова на пост тренера «НН», спонсор — за более опытного специалиста

Агент: «Никита Медведев поедет на сборы с «Ростовом»