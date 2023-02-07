Агент Бальде отреагировал на успешную игру форварда «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на гол футболиста в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

«Могу сказать, что сейчас Бальде просто в огне, он в отличной форме. Настоящий командный игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. Футболист принял участие в одном официальном матче красно-белых, с 17 сентября до 5 декабря 2022 года он был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».