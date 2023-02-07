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Кавазашвили: «Зиньковский приносит хороший результат, надеюсь, что будет больше русских футболистов в «Спартаке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

В этом матче хавбек забил гол и отдал результативную передачу.

«Когда в клубе много легионеров, то обычно отдается предпочтение тем футболистам, за которых деньги платили. Но нужно смотреть, кто лучше, а не ставить иностранцев. Абаскаль видел, что Зиньковский был не готов в первой половине сезона играть в стартовом составе, а сейчас уже может выходить на поле сразу и играть два тайма. Поэтому Антон приносит хороший результат, будем надеяться, что будет больше русских футболистов в команде. Зиньковский неплохо прибавляет в игре», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

26-летний Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он провел 19 матчей за красно-белых, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-zinkovskii-prinosit-khoroshii-rezultat-nadeyus-chto-budet-bolshe-russkikh-futbolistov-v-spartake-225921/
Анзор Кавазашвили
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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