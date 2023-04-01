Агент: «Бальде усердно работает и терпеливо ждет своего шанса»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игровом времени футболиста.

«Бальде всегда усердно работает. Кейта терпеливо ждет своего шанса. Он — боец», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. Он провел четыре официальных матча за красно-белых, сыграв в общей сложности 71 минуту. В сентябре прошлого года сенегальский футболист был отстранен от футбола на 2,5 месяца из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри».